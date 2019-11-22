شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب العالمى shaggy في حفل غنائي بموسم الرياض والان مع التفاصيل

المطرب العالمى shaggy في حفل غنائي بموسم الرياض الجمعة 22 نوفمبر 2019 يحيى المطرب العالمي shaggy الجمعة المقبلة 29 نوفمبر حفلاً غنائيًا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع عدد كبير من الجاليات العربية، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ويعتبر shaggy من المطربين الجامايكيين الذين تأثروا بالمطرب العالمى بوب مارلى والمطرب جيمى كليف، والمطرب شون بول، ويمزج shaggy بين موسيقى الراب وموسيقى الدانس هول، وومن أشهر أغنياته التى قدمها على مدار تاريخه هى boombastic التى باعت عشرات الملايين من الألبومات ونال عنها أكثر من جائزة فى مسابقة "جرامى".

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