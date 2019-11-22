شاهد.. نادين نسيب نجيم في وصلة رقص طريفة: “هيدا جونا إيجابية وضحكة”

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 05:49 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مفطع جديد ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة طريفة.
وشجعت نادين نسيب نجيم، من خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، على الايجابية والضحكة حيث علقت قائلة: “ما بحب ارقص أبداً ????????????????????♀️ هيدا نحنا هيدا جونا إيجابية وضحكة حتى لو تعبانين “.
وتابعت نادين نسيب نجيم: “الضحك بيعدي وأوقات كتير بساعدنا وبساعد يلي حوالينا … ما في احلى من الابتسامة ترسم شفاهنا والكلمة الحلوة تطلع من قلوبنا وتسعد غيرنا … بتمنالكم كل السعادة باي شي بتعملوا”.
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