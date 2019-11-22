نسرين طافش مع نسرين الراضي: “راقية ومحبة ولطيفة واعية ومثقفة”!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 05:49 صباحاً - حرصت الفنانة السورية نسرين طافش، على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 41، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء.
والتقت “طافش” في حفل الافتتاح، بالممثلة المغربية نسرين الراضي، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
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