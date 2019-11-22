الموت يفجع فيفي عبده بوفاة شقيقتها

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 05:49 صباحاً - توفيت الحاجة سعاد الشقيقة الكبرى للفنانة المصرية فيفى عبده، داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان أستمر لمدة شهرين.
وتشيع الفنانة فيفى عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة.
ونشرت فيفي عبده صورة لشقيقتها، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “انا لله و انا اليه راجعون اختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة و المغفرة”.
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