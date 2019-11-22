شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر وبوستر للموسم الرابع من The Expanse قبل طرحه 13 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة أمازون عن تريلر وبوستر جديدين للموسم الرابع من من مسلسل The Expanse، والمقرر عرض أولى حلقاته فى 13 ديسمبر المقبل.

مسلسل The Expanse مبنى على سلسلة روايات للكاتب جيمس كورى، تم إتاحة المسلسل للعرض لأول مرة يوم 23 نوفمبر 2015 وعرض على قناة ساى فاى فى 14 ديسمبر 2015، أما الموسم الثانى المكون من 13 حلقة فبدأ عرضه يوم 1 فبراير عام 2017، وانتهى الموسم الثالث أوائل شهر مايو من عام 2018.



The Expanse

Advertisements

ويضم الجزء الجديد مجموعة كبيرة من النجوم منهم ستيفن سترايت وشوهرا أجداشلو ودومينيك تيبر وكاس أنفار وويس تشاتام وشون دويل وفرانكى آدامز، وفقا لما نشره موقع " tvseriesfinale".

تدور أحداث المسلسل نحو مئات السنين فى المستقبل يجتمع محقق ذو تاريخ فاشل مع قبطان سفينة فضائية متمرد للبحث عن فتاة مفقودة ولكن رحلتهم هذه حول الكون تجعلهم يكتشفون خيوط مؤامرة كبيرة، والمسلسل بطولة توماس جين، وستيفن سترايت.

وكانت قد قامت الشبكة بشراء المسلسل من شبكة Syfy بعد أن قامت بإلغائها، المسلسل يدور حول مؤامرة واسعة تحدث على مدار 200 عام في المستقبل.