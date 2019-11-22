شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق أجازة من "بخط الإيد" 3 أيام لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم أحمد رزق وفريق مسلسله "بخط الإيد" على أجازة 3 أيام بسبب حضوره فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41 وحفل الافتتاح أمس الأول الأربعاء، وتغيير الديكورات أيضا، حيث صور أكثر من 3 أسابيع داخل استوديو بشبرامنت بديكور منزل بطل العمل أحمد رزق، والتى جمعت بينه وبين الفنانة يسرا اللوزى والفنانة سوسن بدر.

مسلسل "بخط الإيد " بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله " إزى الصحة " عام 2017.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وتعتمد أحداث المسلسل على الساسبنس والتشويق لتوضح الحلقة الأولى لغزاً، ويبدأ ابطاله فى حل تلك اللغز طوال الحلقات، حيث يظهر أحمد رزق بشخصية طبيب ضمن أحداث المسلسل.