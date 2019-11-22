رفقة الشاعري.. محمد رحيم يعلن عن مفاجأة للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلن الملحن والمغني محمد رحيم، عن تحضيره مفاجأة لجمهور الفنان حميد الشاعري، وذلك بصورة تجمعهما، شاركها عبر حسابه على "إنستجرام".

علق رحيم، على الصورة قائلاً: "استنونا في مفاجأه كبيرة جدًا إن شاء الله 2020".

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يذكر أن حميد الشاعري كان قد عاد بعد غياب طويل إلى ساحة الحفلات الغنائية، وأحيا مؤخرًا الحفل الذي أقيم في الشيخ زايد، بمشاركة فرقته الموسيقية، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها "عيني" و"جلجلي" و"أكيد" و"أم العيون السود" و"شيء خيالي"، وغيرها.

وطرح حميد 1983 أول ألبوماته"عيونها"، وقدم بعده بعام ثاني ألبوماته "رحيل" وحقق نجاحًا كبيرًا، وتوالت بعدها ألبوماته التي وصل عددها إلى 17 ألبومًا غنائيًا، ومنها"أكيد"، و"جنة"، و"شارة"، و"حكاية"، و"كواحل"، و"هدوء مؤقت"، و"قشر البندق"، و"عيني"، و"غزالي"، وفي عام 2006 قدم ألبومه الأخير "روح السمارة". ​