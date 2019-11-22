بنات بس.. كريم فهمي ينشر صورة من مدرسته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة من طفولته في مدرسته.

ظهر كريم في الصور إلى جانب مدرسته ومجموعة من الفتيات، وكتب معلقًا على الصور: "تحسسك إني كنت في مدرسة بنات بس".

يُذكر أن آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "أمر واقع" من بطولته إلى جانب، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، ملك قورة، محمد سليمان، محسن منصور، نهي عابدين، لطفي لبيل، صبري عبد المنعم، أحمد وفيق، من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.