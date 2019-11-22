محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة من طفولته في مدرسته.
ظهر كريم في الصور إلى جانب مدرسته ومجموعة من الفتيات، وكتب معلقًا على الصور: "تحسسك إني كنت في مدرسة بنات بس".
يُذكر أن آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "أمر واقع" من بطولته إلى جانب، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، ملك قورة، محمد سليمان، محسن منصور، نهي عابدين، لطفي لبيل، صبري عبد المنعم، أحمد وفيق، من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بنات بس.. كريم فهمي ينشر صورة من مدرسته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.