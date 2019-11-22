وفاة شقيقة فيفي عبده.. وهذا موعد الجنازة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الحاجة سعاد الشقيقة الكبرى للفنانة فيفى عبده، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.
قال الفنان منير مكرم، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إن جنازة الراحلة ستشيع اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.
رحلت الحاجة سعاد بعد صراع قصير مع مرض السرطان، استمر لمدة شهرين.
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