رانيا يوسف تكشف عن تفاصيل إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، قبل حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.
شاركت يوسف متابعيها بـ"تويتر"، الصور التي ظهرت فيها بفستان مكشوف الظهر، واعتمدت على مكياج هادئ، وقصة "الدونتس" الشهيرة.
أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة في حفل ختام المهرجان في دورته الماضية، إذ ارتدت فستانًا وُصف بغير اللائق، واجهت بسببه انتقادات وصلت لساحات المحاكم.
ويقام حاليًا مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، وتستمر فعالياته حتى يوم 29 نوفمبر الجاري، بعرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة.
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