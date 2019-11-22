بالفيديو.. عمرودياب يغني على هامش "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل عمرو دياب، الذي أحياه مساء أمس الخميس.
قدم الهضبة أمس حفلاً غنائيًا خاصًا على هامش الاحتفالات المقامة ضمن فعاليات مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" في دورته الـ41، وغنى العديد من أشهر أعماله، وأغاني ألبومه الجديد، ومنها "قدام مرايتها" و"يوم تلات".
حرص على الحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم نادية الجندي، أحمد فهمي، هنا الزاهد، لقاء الخميسي، عبير صبري، خالد سليم، تامر هجرس، بوسي شلبي.
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