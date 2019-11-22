7 لقطات صادمة في حفل محمد رمضان بالسعودية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد حفل الفنان المصري محمد رمضان الذي أحياه مساء الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية الكثير من الأحداث والمفاجآت، والذي كان أهمها قيامه بالطيران فوق الجمهور وسقوطه من على "اسكوتر".

ويرصد "فوشيا" أكثر اللقطات اللافتة في حفل محمد رمضان الأول بالسعودية..

الإنفجار "بداية الحفل"

كانت مفاجأه لدي الجمهور، حيث دخل محمد رمضان المسرح بسيارة فارهه وسلاح رشاش، يشبه كثيرًا رجال المافيا أثناء تبادلهم صفقات مشبوهة ليصاحبه إطلاق نار، ثم انفجار هائل ليعلن بدء الحفل.

سقوطه من الإسكوتر

وفي لقطة حماسية، أراد بها رمضان زيادة شغف الجمهور السعودي، قام بركوب سكوتر وأثناء نزوله كاد أن يسقط أرضًا لولا أنه تمالك نفسه.

دخول موكب السلطان

أدى الفنان محمد رمضان أغنيته السلطان بشكل بات أكثر واقعيًا، حيث دخل محمولاً على الأعناق ويرتدي التاج والصولجان ويقبل يده عدد من الجواري.

طيرانه فوق الجمهور

تعود رمضان على مفاجأة جمهوره دائمًا، فلم يجد بداً من المخاطرة، حيث تعلق بحبل من ظهره وربط في ونش صغير، وقام برفعه حتى يتمكن من الطير وأداء أغنيته الشهيرة نمبر وان.

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ظهوره شبه عاريًا

رغم التحذيرات المستمرة من هيئة الترفيه بالسعودية من عدم الظهور عاريًا، لم يستطع محمد رمضان من التماسك والتخلي عن طريقته، فقام بخلع قميصة والاكتفاء بارتداء الجاكيت فقط وتركه مفتوحا.

احتضان فتاة

تعمد محمد رمضان خلال أغنية كازانوفا، تقديمها بشكل الفيديو كليب، حيث قام باحتضان فتاة راقصة من ضمن طاقم الراقصات خلفه بالحفل، الأمر الذي عرضه للانتقاد على السوشال ميديا.

ارتدائه نظارة شمسية

أدى محمد رمضان معظم أغانيه مرتديًا نضارة شمسية، وهذا ما أثار سخرية البعض على السوشيل ميديا، في حين أكد البعص أن نظره يؤلمه من الإضاءة.

نهاية الحفل

اختتم محمد رمضان حفلة بالشكر لجميع الدول العربية، متمنيا أن يكون الوطن العربي دائمًا في أفضل حال.

يذكر أن محمد رمضان نشط مؤخرًا في مجال الغناء وقدم العديد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب التي حققت نسب مشاهدة عالية، أبرزها ”إنساي“ مع المغربي سعد لمجرد و“فيروس“ و“مافيا“ و“أنا الملك“ و“نامبر وان“ و“عايزينها فوضى“ وغيرها.