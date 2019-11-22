ابنة هادي الجيار عبر فيس بوك: حسبي الله ونعم الوكيل.. ماذا حدث؟

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات الأخيرة عدد من الشائعات التي دارت حول وفاة الفنان المصري هادي الجيار، بعد تعرضه لازمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية ونقله لإحدى المستشفيات، الأمر الذي تسبب في نوبة غضب كبير لعائلته.

وردت مشيرة الجيار، ابنة الفنان على الشائعات التي نشرت بتغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، قالت فيها: “حسبي الله ونعم الوكيل اتقوا الله فالأخبار الكاذبة واحترموا مشاعر الناس انعدمت الإنسانية والمهنية تماما.. والدى بخير تعرض لوعكة صحية بسيطة والحمدلله رب العالمين”.

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وكان الجيار تعرض لالتهاب رئوي حاد إثر إصابته بميكروب في الرئة وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن هادي الجيار، انضم مؤخرا لأبطال مسلسل “شديد الخطورة”، بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على، حيث يقدم هادى الجيار شخصية جديدة خلال أحداث المسلسل، الذى يخرجه حسام على فى أول سابقة من نوعها بالدراما التليفزيونية ذات الحلقات القصيرة أسوة بالمنصات العالمية، إذ إن المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، وهى نوع جديد على الدراما المصرية.

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار كان مسلسل “ولد الغلابة” وهو من بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وصفاء الطوخي ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي ومن إنتاج صادق الصبّاح.