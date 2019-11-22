شيما الحاج تشارك في حفل افتتاح القاهرة السينمائي في أول ظهور بعد خروجها من السجن.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة شيما الحاج، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 برئاسة محمد حفظي، والدورة مهداة إلى روح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.
شيما الحاج، ظهرت خلال الحفل بفستان أسود، عاري الكتفين وبشق مفتوح لأعلى الساق، ويعد هذا أول ظهور لها بعد خروجها من السجن بعد اتهامها بنشر الفاحشة والفساد.
وكانت شيما الحاج، والفنانة منى فاروق، قد تم القبض عليهما بعد انتشار فيديو مثير لهما مع أحد المخرجين، وتم الإفراج عنهما بعد حبس شهور بعد التأكد من أنهما ليسا وراء نشر الفيديو المثير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
نقابة المهن التمثيلية كانت قد أصدرت بيانًا عقب القبض على شيما الحاج ومنى فاروق، أكدت من خلاله أنهما غير مقيدتين في النقابة ولذلك لم تقوم النقابة بتوكيل محامي لهما.
ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم “الأيرلندي” للمخرج مارتن سكورسيزي.
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