كندة علوش: شريف عرفة وش الخير عليّ وسبب قدومي لمصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة السورية كندة علوش،على تهنئة المخرج شريف عرفة، بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، بجائزة فاتن حمامة التقديرية، والمهداه لروح الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله.

كندة قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “مبروك للأستاذ العظيم شريفعرفة تكريم مستحق بجدارة عن المسيرة الفنية الرائعة الي أثرت فينا كلنا.. وبالنسبة لي شخصياً كان وش الخير والسبب اني جيت مصر”.

Advertisements

وكان المخرج شريف عرفة، قد تكريمه بجائزة فاتن حمامة التقديرية في حفل الإفتتاح، وقدمتها له الفنانة يسرا.

كما هنأت الفنانة منة شلبي، عن تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز في المهرجان قائلة: “مبرووك حبيبتي الموهوبة االحقيقية الحساسة القمر من برا ومن جوا تستاهلي التكريم العظيم ده”.

وأشادت كندة بحفل الافتتاح من حيث التنظيم قائلة:”افتتاح رائع ومشرف بكل تفاصيلهمجهود جبار ظاهر في كل زاوية من زوايا المهرجان، وكما قال رئيس المهرجان محمد حفظي المهرجان ليس مجرد افتتاح وختام ولأن المكتوب باين من عنوانه ننتظر دورة عظيمة ومشرفة تليق باسم مصر.. مبرووك”.