- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة السورية كندة علوش،على تهنئة المخرج شريف عرفة، بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، بجائزة فاتن حمامة التقديرية، والمهداه لروح الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله.
كندة قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “مبروك للأستاذ العظيم شريفعرفة تكريم مستحق بجدارة عن المسيرة الفنية الرائعة الي أثرت فينا كلنا.. وبالنسبة لي شخصياً كان وش الخير والسبب اني جيت مصر”.
وكان المخرج شريف عرفة، قد تكريمه بجائزة فاتن حمامة التقديرية في حفل الإفتتاح، وقدمتها له الفنانة يسرا.
كما هنأت الفنانة منة شلبي، عن تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز في المهرجان قائلة: “مبرووك حبيبتي الموهوبة االحقيقية الحساسة القمر من برا ومن جوا تستاهلي التكريم العظيم ده”.
وأشادت كندة بحفل الافتتاح من حيث التنظيم قائلة:”افتتاح رائع ومشرف بكل تفاصيلهمجهود جبار ظاهر في كل زاوية من زوايا المهرجان، وكما قال رئيس المهرجان محمد حفظي المهرجان ليس مجرد افتتاح وختام ولأن المكتوب باين من عنوانه ننتظر دورة عظيمة ومشرفة تليق باسم مصر.. مبرووك”.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش: شريف عرفة وش الخير عليّ وسبب قدومي لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.