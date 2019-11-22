يسرا.. كانت تهرب من المدرسة بسبب سعاد حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية يسرا، عن سعادتها بتكريمها مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدة أنه تكريم له مكانة خاصة وأنها كانت من ضمن 3 فنانين مكرمين فقط.

وقالت خلال لقائها مع قناة “dmc” بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41: “تقديم جائزة فاتن حمامة للمخرج شريف عرفة، فهو شخصية وفنان له مكانة خاصة ولا يوجد مثيل له وخرج من تحت يديه مخرجين مهمين، كما إنه علمكي كيف تعشقين العمل وتحبيه وتقدريه، ولديه قدرة على إخراج أفضل ما فيكي”.

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وأضافت: “قدمت مع شريف عرفة أهم أعمالي السينمائية ومنها “الإرهاب والكباب، وطيور الظلام، والمنسي، وعن فيلمه الجزيرة والناظر فهو مخرج في منطقة لوحدة ولا يوجد له منافس”.

واختارت يسرا، فيلم “خلي بالك من زوز”، في فقرة watch it، وكشفت للمرة الأولى ذكرياتها مع الفيلم و أنها “زوغت” من المدرسة لكي تشاهد الفيلم، قائلة: “كلنا تمنينا أن نكون البنت الحلوة دي والفنانة سعاد حسني، وكلنا خرجنا منه ونحن نحب الواد التقيل، حسين فهمي، وأحببنا أغاني صلاح جاهين”.