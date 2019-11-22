رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدوري في دورته الـ 41، والمهداه لروح الناقد يوسف شريف خيرالله.

رانيا يوسف، فاجأت الإعلامية إنجي علي، خلال حفل الافتتاح، والتي طلبت منها استعراض ظهر الفستان لتقوم رانيا يوسف بالرقص وسط ضحك المحيطين بها.

وكانت رانيا يوسف، قد قالت خلال ظهورها بالإطلالة السوداء على الريد كاربت قائلة:”أنا حلوة ومحتشمة أهو يا جماعة”، وسط صيحات الحضور والمصورين المتواجدين لتغطية الحفل.

Advertisements

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم “الأيرلندي” للمخرج مارتن سكورسيزي.

رانيا يوسف تغيبت عن الموسم الرمضاني هذا العام، حيث كان من المقرر أن تشارك بمسلسل «مملكة إبليس»، ولكنها لم تلحق برمضان، وتستأنف تصوير المسلسل حاليًا.

كما تنشغل رانيا حاليا بفيلم «صندوق الدنيا»، مع الفنان صلاح عبدالله وباسم سمرة، وخالد الصاوي، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات.