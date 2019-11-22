سما المصري تكشف سبب حضورها بالحجاب في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ41

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتادت الفنانة الاستعراضية سما المصري، على إثارة الجدل خلال ظهورها في المهرجانات الفنية وبالتحديد مهرجان القاهرة السينمائي من كل عام.

سما المصري، اختارت لإطلالتها في المهرجان في دورته الـ 41 بالحجاب، وبفستان فضي ضيق، وكشفت في تصريحاتها على السجادة الحمراء، سر ظهورها بالحجاب قائلة: “شعري اتحرق في الكوافيركما إن الحجاب نوع من التغيير”.

وكانت سما المصري، قد كشفت قبل حفل افتتاح المهرجان بساعات قليلة عدم قدرتها على الحصول على دعوة لحفل افتتاح المهرجان.

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سما المصري، بحضورها لحفل الافتتاح هذا العام، تسبب في إحراج شديد لمنظمي المهرجان، حيث أنها حضرت دون إرسال الإدارة دعوة شخصية لها، وهو ما جعل إدارة المهرجان يقوم بـطردها بشكل فوري.

فبعد دخول سما للقاعة الكبرى بدار الأوبرا المصرية طلب منها الأمن الخروج لعدم توافق اسمها مع اسم الشخص المسجل على الدعوة.

يذكر أن سما المصري قد اعتادت خلال الدورات السابقة من مهرجان القاهرة أن تظهر بإطلالات مثيرة للجدل، وتثير بعض الانتقادات.