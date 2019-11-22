ريهام عبدالغفور: منى زكي سبب دخولي عالم التمثيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور تهنئة للفنانة منة شلبي على تكريمها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز.

وبسؤال ريهام عن الفنان الذي ترشحه للفوز بهذه الجائزة العام القادم، قالت إنها ترشح النجمة منى زكي، حيث أنها من عشاقها، لافتة إلى أنها كانت السبب في حبها لمجال التمثيل ودخوله.

الفنانة المصرية قالت: “في كتير يستحقوا لكن أنا متحيزة لمنى زكي جدا، لأن منى زكي كانت هي الشخص اللي أنا حبيت التمثيل بسببه قبل ما أمثل”.

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وكانت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور قد فاجأت جمهورها بعودتها للشعر الطويل مجددا، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بعد فترة طويلة من ظهورها بشعر قصير جدا.

الفنانة المصرية تألقت خلال الحفل بإطلالة من تنسيق الإستايلست عبير الأنصاري، حيث أطلت بفستان أنيق من توقيع المصممة سارة أنسي.

ريهام تزينت بمكياج قوي بلمسات أحمد شوقي، وتركت شعرها منسدلا على كتفها بأنامل مصفف الشعر محمود عامر، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية من محمد الكحكي.