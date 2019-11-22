حميد الشاعري يوجه تهنئة لابنته في عيد ميلادها.. وينشر صورة حديثة لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان الليبي حميد الشاعري تهنئة خاصة لابنته “نبيلة” احتفالا بعيد ميلادها، وذلك على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”.

حميد نشر صورة حديثة لابنته، التي أصبحت شابة فاتنة، وعلق عليها بقوله: “سنه حلوة ياجميل - سنه حلوة ياجميل - سنه حـلوة - سنه حـلوه - سنه حلوة ياجميـــل هووووووووووووف H B D Nabila Shari حبيبتي يانبيله -ربي يحفظك”، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره.

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يذكر أن حميد الشاعري تزوج ٥ مرات من جنسيات مختلفة، حيث تزوج من إنجليزية، أردنية، كندية، بينما زوجته الحالية كندية مصرية.

وله أربعة أبناء هم نديم ونوح ونبيلة ونورا، وعن أسباب انفصاله عن زوجاته قال في حوار تلفزيون له: ” ليس شرطا أن يكون العيب منهم يمكن مني”.

كما كشف أنه غيور جدا ومن ملامح غيرته إنه لا يقبل أن تلجأ زوجته لكوافير رجل: “لازم كوافيرة امرأة.. أصله مينفعش كوافير يفضل ماسك شعر مراتي ويعملهولها”.