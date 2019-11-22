تهنئة رومانسية من شريف رمزي لزوجته ريهام أيمن في عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري شريف رمزي تهنئة رومانسية لزوجته الفنانة ريهام أيمن، احتفالا بعيد ميلادها.

الفنان المصري نشر صورة مجمعة للعديد من صور زوجته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهنئها بقوله: “عيد ميلاد سعيد إلى جوهرتي الغالية، أحبك أكثر مما يمكنك تخيله، وأتمنى لكِ كل السعادة التي يستطيع ‏قلبك النقي حملها، عيد ميلاد سعيد يا جميلة”.‏

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الفنانة المصرية ردت على تهنئة زوجها، بقولها: “حبي الوحيد، أحبك، أحب طريقة حبك لي في المقابل، أحب كل ‏تفاصيلك، أنت كل شيء لي”.‏

يذكر أن الفنانة المصرية ريهام أيمن قد ابتعدت عن الوسط الفني منذ زواجها من الممثل شريف رمزى عام 2015، ورزقت ‏منه بطفلين هما رمزي وليليا.

وكان أخر عمل فني لريهام أيمن من خلال مشاركتها في مسلسل “العراف” للزعيم عادل إمام مع ‏شريف رمزي، حسين فهمي، طلعت زكريا، نهال عنبر، حسن كامي، رشا مهدي، شيرين، ومجموعة كبيرة ‏من النجوم والمسلسل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.‏