حلا شيحة بفستان جرئ في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 بعد غياب ظل لمدة 11 عامًا بسبب اعتزالها الفن.

حلا شيحة، أطلت خلال الحفل بفستان أسود بفتحة طويلة ممتدة لأعلى الساق، وعاري الكتفين، والتي تعتبر من أكثر إطلالاتها جراة.

وكشفت حلا، خلال تصريحاتها لقناة dmc، أنها سعيدة جدًا بعودتها للمشاركة في المهرجانات وكذلك عودتها للتمثيل بعد غياب طويل، مؤكدة أنها قدمت شخصية صعيدية للمرة الأولي، وغريب عليها.

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كما كشفت أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير فيلم سينمائي ولكنها لن تكشف عن تفاصيله مؤقتًا.

على صعيد آخر، كانت حلا شيحة، قد شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل “زلزال” وهو أول أعمالها الذي عادت من ‏خلاله ‏بعد غياب طويل ‏عن الساحة الفنية، خلال شهر رمضان الماضي.

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم “الأيرلندي” للمخرج مارتن سكورسيزي.