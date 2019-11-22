مى عمر تحب ياسر جلال فى «الفتوة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت الفنانة المصرية مى عمر، على بطولة مسلسل “الفتوة”، للنجم ياسر جلال، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد جلسة عمل جمعتها بمدير عام شركة سينرجى للإنتاج التليفزيونى حسام شوقى، وبطل العمل ياسر جلال.

ومن المقرر أن تجسد مى عمر، خلال أحداث مسلسل “الفتوة”، دور حبيبة ياسر جلال، والعمل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، حيث يسجل العمل االتعاون الأول بينهما.

وتدور أحداث المسلسل فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعى لا يخلو من الجانب الرومانسى والأكشن والكوميدى.

والجدير بالذكر أن مى عمر قدمت آخر أعمالها فى شهر رمضان الماضى أمام النجم أحمد السقا بمسلسل “ولد الغلابة” تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، وشارك فى بطولته محمد ممدوح، إنجى المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.