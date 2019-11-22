شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة فيفى عبده بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل الحاجة سعاد الشقيقة الكبرى للنجمة فيفى عبده، داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان أستمر لمدة شهرين.

وتشيع النجمة فيفى عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

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وقالت النجمة فيفى عبده لـ"الخليج 365"، إن العزاء سيكون فى المقابر بعد صلاة الجنازة فقط، نظرا لوصية شقيقتها الراحلة والتى أوصت بعدم إقامة مراسم عزاء لها.