شكرا لقرائتكم خبر عن "مراعتش الأصول".. أحدث أغانى أحمد سعد بتوقيع عادل السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب أحمد سعد مع الشاعر الغنائي عادل السيد، في أغنية جديدة بعنوان " العشم "، سيضمها لألبومه الجديد، وهى من ألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم.

وأكد الشاعر عادل السيد لـ"الخليج 365"، أن المطرب أحمد سعد سيطرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، وتقول كلماتها : " ناس ومراعتش الأصول.. كدابين مطمرش فيهم.. خدونى سكه للوصول..يلا عادي الله يجازيهم".

كان المطرب أحمد سعد قد طرح «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، منذ شهر رمضان الماضى، والأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا مدلع"، وهى من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.