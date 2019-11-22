شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة يقف أمام منى زكى بسبب "الصندوق الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان شريف سلامة لقائمة أبطال فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى والذى ينطلق تصويره بعد أيام فى الديكورات الخارجية بشوارع القاهرة، ليجسد دورا رئيسيا خلال الأحداث أمام منى زكى ومصطفى خاطر ومحمد فراج، للمخرج محمود كامل، ويعد التعاون الأول بين الفنان شريف سلامة ومنى زكى فى عمل فنى واحد.

فيلم "الصندوق الأسود"، من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وتظهر منى طوال أحداث الفيلم فى دور امرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمى لنوعية الإثارة والتشويق، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانان مصطفى خاطر ومحمد فراج.

يشار إلى أن شريف سلامة كانت أخر أعماله مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية "بدلة جديدة" وشاركته فى بطولة العمل الفنانة رانيا منصور، للمؤلف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، حيث يجسد سلامة فى الحدوتة شخصية مهندس ديكور فى إحدى الشركات الكبيرة خلال الأحداث.

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أما آخر أعماله السينمائية فيلم "الباب يفوت أمل"، وشاركته فى بطولة الفيلم الفنانة درة، وياسر الطوبجى، وخالد عليش إخراج أحمد البندارى.