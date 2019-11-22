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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفل الـ After party لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وحضر حفل الـafter party، عدد كبير من الفنانين منهم عمرو يوسف، رانيا يوسف، يسرا، إلهام شاهين، عبير صبرى، بشرى، وأحمد شوقى مدير المهرجان، ومحمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأخرون.
ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 41، 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.
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