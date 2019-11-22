فن ومشاهير

عمرو دياب يحيى حفل الـ After party لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يحيي حاليآ النجم عمرو دياب حفل الـ aftr Party، لـ مهرجان القاهرة السينمائي داخل أحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

 

 

وحضر حفل الـafter party، عدد كبير من الفنانين منهم عمرو يوسف، ، يسرا، إلهام شاهين، عبير صبرى، بشرى، وأحمد شوقى مدير المهرجان، ومحمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأخرون.

 

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ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 41، 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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