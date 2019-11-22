شكرا لقرائتكم خبر عن فى American Music Awards .. كريستينا أجوليرا تقدم أغنية ديو جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون النجمة العالمية كريستينا أجوليرا مع فريق " A Great Big World " في تقديم أغنيتهم الجديدة " Fall On Me"، وذلك ضمن فقرات حفل توزيع جوائز American Music Awards لعام 2019 ، وكشفت النجمة البالغة من العمر ( 38 عام ) أنها تشعر بحماس شديد ولا تستطيع أن تنتظر هذا اليوم.
ومن المقرر أن تطلق كريستينا أجوليرا أغنية " Fall On Me" غدا الجمعة أي قبل يومين من إقامة الحفل.
يذكر أن حفل American Music Awards من المقرر إقامته فى 24 نوفمبر الجارى فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا، و ستقوم النجمة سيارا ذات الـ34 عاما بتقديم فقرات الحفل لهذا العام، ومن المقرر أن يشارك بالحفل عدد هائل من نجوم الغناء العالمين ، و من ابرزهم فريق Jonas Brothers و النجمة العالمية شانيا توين و سيلينا جوميز و بوست مالون و ترافيس سكوت و أوزي اوسبورني و أندرو وات ودوا ليبا و ليزوا وغيرهم.
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