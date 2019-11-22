شكرا لقرائتكم خبر عن فرق رومانية تمثل التراث والعادات الرومانية في مهرجان جرش بدورته الـ35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المدير التنفيذي لـ مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، السفير الروماني في عمّان نيكولاي كومنيسو في مقر إدارة المهرجان، وتناول اللقاء بحث إمكانية المشاركة الرومانية في فعاليات مهرجان جرش في الدورة المقبلة للمهرجان بدورته الـ 35، وانتهى اللقاء على استضافة فرق فلكلورية رومانية تمثل التراث والعادات والتقاليد الرومانية في المهرجان بهدف إتاحة المجال لشعبي البلدين للإطلاع على ثقافة وحضارة الآخر.













بدوره أشاد السفير الروماني في الأردن بالعلاقات الطيبة والمميزة بين البلدين مؤكدًا أن هذا التعاون في الجانب الثقافي والفني يسهم في مد جسور التواصل والتعاون بين الشعبين والبلدين وأكد السفير أن رومانيا سيكون لها حضور مميز في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في العام 2020.