شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ميرهان حسين تتقمص شخصية فيروز احتفالاً بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلاد النجمة الكبيرة فيروز، الذى يتزامن من اليوم 21 نوفمبر، على طريقتها الخاصة مستغلة موهبتها فى رسم الوشوش، تقصمت شخصية فيرزو واستطاعت أن تصل بشكلها الى شكل قريب للغاية من النجمة اللبنانية الكبيرة، ونشرت فيديو على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" وهى تغنى "حبيتك بالشتى".

وعلقت ميرهان على الفيديو،"طول عمري بحب الرسم خصوصا رسم الأشخاص .. تقريبا كل حد من صحابي عندهم رسمة انا راسماهم و راسمة ماما و بابا و اخواتي و نفسي و معظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي انا اللي عاملاها .. الجديد بقا بقيت برسم وشوش عالوشوش .. إيه رأيكو عرفت أرسم وش فيروز على وشي".

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وشاركت ميرهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.