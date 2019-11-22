- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ميرهان حسين تتقمص شخصية فيروز احتفالاً بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر
وعلقت ميرهان على الفيديو،"طول عمري بحب الرسم خصوصا رسم الأشخاص .. تقريبا كل حد من صحابي عندهم رسمة انا راسماهم و راسمة ماما و بابا و اخواتي و نفسي و معظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي انا اللي عاملاها .. الجديد بقا بقيت برسم وشوش عالوشوش .. إيه رأيكو عرفت أرسم وش فيروز على وشي".
وشاركت ميرهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.
WhatsApp Image 2019-11-21 at 11.24.06 PM
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ميرهان حسين تتقمص شخصية فيروز احتفالاً بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.