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إنجى المقدم تلفت الأنظار بفستان أنيق بمهرجان القاهرة السينمائى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت الفنانة إنجى المقدم الأنظار نحوها، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، الذى أقيم أمس بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وظهرت إنجى بفستان أنيق من الجلد، حيث نشرت صورًا من الفستان على صفختها الشخصية بـ"فيس بوك".

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ويعرض حاليًا لإنجى المقدم مسلسل "حواديت الشانزليزيه"على قناة ON E، من إخراج مرقس عادل، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينيات، ويشارك فى بطولته اياد نصار، وداليا مصطفى، ومى سليم، وإدوارد، وأمانى كمال، وعمر الشناوى، وفريدة سيف النصر، وآخرون، قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، إنتاج شركة "سينرجى"، منتج فنى فتحى اسماعيل.

وقدمت إنجى المقدم مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، العام الماضى، من إخراج محمد سامى، وشارك فى بطولته محمد ممدوح، هادى الجيار، مى عمرن وريم سامى، وأخرون، تأليف أيمن سلامة .

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