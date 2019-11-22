بعد الفحوصات الطبية.. رسالة من نبيل الحلفاوي للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة حوت رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

كتب الحلفاوي: "سلامتك يا خطيب، زرعت عطاءً وتفانيًا واحترامًا.. فحصدت محبة الملايين.. قلوبهم معاك يا بيبو.. بمحبتهم الخالصة ودعواتهم الصادقة.. شفاك وعافاك الشافي المعافي.. الحافظ الكافي".

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مؤخرًا في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس وجود "اعوجاج" في العمود الفقري، والحوض بالنسبة نفسها.

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ووفقًا للتقارير، يعاني الخطيب من "قصر" في إحدى القدمين، الأمر الذي يترتب عليه آلام حادة يشعر بها رئيس الأهلي في الظهر، وتؤثر على حركته أثناء المشي.

وطلب البروفسير الفرنسي المتخصص في العظام وآلام العمود الفقري الذى يشرف على علاج رئيس الأهلي خضوعه لجلسات علاج طبيعي من نوع خاص، بالإضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة في التصميم.

وتصدر هاشتاج "سلامتك يا خطيب" قائمة الترندات الرائجة بموقع تويتر مصر. ​