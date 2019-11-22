منة فضالي تداعب الأسود وهشام ماجد مع النجوم.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بعدد من الأسود.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بشيكو، أكرم حسني، والشاعر أمير طعيمة.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج.

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أمل بوشوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

أصالة نصري

نشرت الفنانة السورية اصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بطفلة صغيرة، نشرتها لها ابنتها شام الذهبي.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من المكسيك.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سوزان نجم الدين

نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.