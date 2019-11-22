عبدالرحمن أبو زهرة: "أنا اللي اكتشفت أحمد زكي.. وهذه تفاصيل مشهد أرض الخوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، إنه حصل على 3 جوائز على مشهد وحيد في فيلم "أرض الخوف" للفنان أحمد زكي والمخرج داود عبدالسيد.

وأضاف عبدالرحمن أبو زهرة، في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "عملت المشهد في الأول وأعجب به الفنان أحمد زكي والمخرج، وبعدما عدت للمنزل شعرت أنني أحتاج لإعادة المشهد، فاتصلت بالمخرج وطلبت منه إعادة المشهد مرة أخرى، فأخبرني المخرج أن المشهد كان جيدًا، فطلبت منه أن يعيده لأجلي.. لأنى كنت حاسس إني ممكن أعمل المشهد أفضل من كده".

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وأضاف أبو زهرة: "لما داود عبدالسيد كلم أحمد زكي وقاله الأستاذ عبدالرحمن عاوز يُعيد المشهد، أحمد زكي قال ده الأستاذ عبدالرحمن أبو زهرة هو اللي اكتشفني، لازم نعيد، وأعدنا المشهد وحصل على 3 جوائز".

وتابع أبو زهرة أنه لا يحب القهاوي ولا الشيشة، وشخصية المعلم سردينة تختلف عنه في الحقيقة، مشيرا إلى أنه طوال عمره لم يجلس على قهوة بلدي إلا نادرًا، وكان هذا مثار سخرية زملائه منه.

يشار إلى فيلم أرض الخوف من بطولة أحمد زكي وعبدالرحمن أبو زهرة وحمدي غيث من تأليف وإخراج داود عبد السيد.