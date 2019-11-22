شاهد: القاهرة السينمائي يُبكي هيثم أحمد زكي.. ودينا الشربيني تحبس دموعها

قدّمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، والتي انطلقت فعالياتها مساء الأربعاء بحفل الافتتاح في دار الأوبرا المصرية وسط حضور حشد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، لفتةً طيبة تجاه الفنان المصري هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عالمنا في بداية الشهر الجاري.

وأكدت الفنانة المصرية دينا الشربيني التي قدمت حفل افتتاح المهرجان أنها لا تستطيع تفويت هذه الفرصة دون أن تذكر صديقها الراحل هيثم أحمد زكي؛ إذ ألقت كلمة جاء فيها: “يمكن أحلى ميزة في المجال ده أو في الفن في فكرة اللي بيمشوا ومبيمشوش لإن لما بيوحشوك ممكن يبقوا معاك هتتفرج عليهم هيحسوا بيك”.

وأضافت الفنانة المصرية التي حبست دموعها بصعوبة قائلةً: “وأنا مكنتش عارف أفوت النهاردة بصراحة من غير ما أتكلم عن أخويا وصاحبي الجدع اللي الناس كلها زعلت عليه جدًا مع إنه في مكان أحلى بكتير هيثم أحمد زكي”.

واستطردت قائلةً: “اللي معاشروش أوي أو ميعرفوش هيثم هو كان طيب وجدع وحنين وعيل صغير يعني (قماص) لما كان يتدايق وتروح تقوله خلاص بقى ياهيثم مفيش حاجة يقولك خلاص مفيش حاجة وأنا مش متدايق عشان كده أنا كنت مسمياه (أبو ضحكة جنان)”.

وأردفت الشربيني قائلةً: “وأنا متأكدة إن هو مش متضايق إن كل الحب ده كله مبانلهوش غير بعد ما مشي عشان هو طيب وقلبه أبيض وفي مكان أحلى من اللي إحنا فيه بكتير”.

ووسط تصفيق حار من الحضور، بكى البعض منهم وتأثر آخرون؛ إذ أجهشت الفنانة يسرا والمنتج محمد العدل بالبكاء، فيما بدا على الكثيرين التأثر وبعضهم حبسوا دموعهم، وبينهم درة، ونادية الجندي، وتامر حبيب، وهاني رمزي، وطارق الشناوي وزوجته ،وشريف رمزي وزوجة الفنان آسر ياسين، ولبلبة، وحسين فهمي، وإيناس الدغيدي وغيرهم.

وتم عرض مجموعة من الصور النادرة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وكانت في مراحل عمرية مختلفة في الطفولة والمراهقة والشباب وظهر في بعضها وهو برفقة والده الراحل الفنان أحمد زكي.

يُذكر أن الموت غيّب الفنان هيثم أحمد زكي عن عالمنا فجر الخميس الـ 7 من نوفمبر الجاري إثر تعرُّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز الـ 35 عامًا، وسط صدمة للوسط الفني بأكمله.