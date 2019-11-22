راشد الماجد: هذه تفاصيل بيع عودي المفضل في المزاد

أكد نجم الأغنية السعودية الفنان راشد الماجد في حديث لموقع “العربية.نت”، أنه يستعد لمرحلة استثنائية في مسيرته الفنية، من خلال ليلة “السندباد” التي ستقام الجمعة المقبل 22 نوفمبر الجاري، بمسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، ضمن حفلات “ليالي الأساطير”، أبرز حدث فني في موسم الرياض، والتي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه لتكريم أشهر عمالقة الفن والموسيقى في المملكة.

وحول قصة العود الذي سيتم عرضه للمزاد العلني تزامنا مع ليلة “السندباد” ذكر الماجد “أن هذا العود له مكانة خاصة جداً لديه منذ نحو 27 عاماً، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها (شرطان الذهب) و(رجاوي) و(أغلى حبيبة) وغيرها”.

وأكد الماجد أنه يعتبر هذا العود تحديداً جزءاً من أرثه الفني، فضلاً عن مكانته العاطفية لديه، ويمثل بالنسبة له ذكريات جميلة في تلحين العديد من الأغنيات البارزة في مسيرته، وأنه حافظ على هذا العود ضمن مقتنياته الخاصة بحرص شديد ليقدم في مزاد الحفل كأيقونة موسيقية يعتز بها كثيراً.

قال الفنان راشد الماجد “اليوم أنا أحد أبناء هذا الوطن الغالي، وأشعر كما يشعر الجميع بالسعادة والفخر لما تمر به مملكتنا الغالية من تطور فني وثقافي، وأثق بوجود مستقبل واعد للموسيقى وحضورها المشرف بشكل لافت ومميّز”.

وحول ليلة “السندباد” الاحتفالية التكريمية، قال الماجد “إن كان الجمهور متشوقا للقائي، فأنا شوقي لهم أكبر، فهم القوة التي تدفع كل فنان لتقديم المزيد من الجهد كي يرضي تطلعاتهم، وستكون ليلة تاريخية تتضمن الكثير من المفاجآت التي عملت عليها الهيئة العامة للترفيه بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ، وأتمنى وأنا على ثقة بأننا جميعاً سنحظى بفعاليات وحفل استثنائي يٌضاف إلى سلسلة نجاحات موسم الرياض”.

وأضاف الفنان راشد الماجد: “لمعالي المستشار تركي آل الشيخ أولاً محبة خالصة، وتقدير بالغ في نفسي وفِي نفوس كافة زملائي الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب، بصفته قائداً ملهماً لكل نجاح فني، ورجل إخلاص وعطاء وتقدير كريم للفن والفنانين، وهو رجل ليس بمستغرب عليه دعمه وحفاوته بكل الأسرة الفنية السعودية، فقد تعودنا منه في كل مبادراته الرائدة وفي كل مناسبة الاهتمام والرعاية الراقية لكل نجوم الفن، لذلك تقع مبادرته اليوم بتكريم النجوم السعوديين وتكريمي شخصياً من خلال ليلة “السندباد” موقع عزيز في وجداني، فأنا أعتبر هذه المبادرة وساما كبيرا على صدري يملأني بالاعتزاز والسعادة والامتنان، ويزيد أكثر من اعتزازي بهذه الليلة أنها ضمن أهم وأكبر مواسم مملكتنا الحبيبة وهو موسم الرياض”.