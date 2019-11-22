شاهد.. حفل محمد رمضان في موسم الرياض يثيرالاستياء بمواقع التواصل الاجتماعي

أثارت حفلة الممثل المصري محمد رمضان خلال معرض الرياض للسيارات ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية غضب واستياء من قبل جمهور السوشيال ميديا ممن رافضين ظهوره كمغني يقدم استعراضات يعتبرها الكثيرون مستفزة، كما يطلق على نفسه رقم واحد "نمبر وان" مما يثير استفزاز الجمهور واصفين ذلك بالغرور والجهل الفني.

وتصدر رمضان المراكز الأولى بترندات موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تحت هاشتاج محمد رمضان.. موسم الرياض، وكانت أغلب التعليقات التي تفاعلت مع الهاشتاج غاضبة ومستاءه من الحفلة بالرغم من حضور

عدد كبير من الجمهور، مرجعين السبب لكون محمد رمضان غير مطرب وصوته لا يسمح له بالغناء.

وغرد أحد النشطاء غاضبًا مما يقدمه محمد رمضان والحفلات التي يحيها بشكل مبتذل وغياب القدوة الصالحة:"فى شباب للأسف واخده قدوة"، فيما اندهش أخر من وجود محمد رمضان بموسم الرياض قائلًا:" بأمارة ايه ".

فيما انتقده أحد النشطاء كثرة تغيير ملابسه خلال الحفل وكأنه في عرض أزياء:"محمد رمضان محسسني كأنه في سوق

مو بحفلة بيبدل اللبس ده حلو ولا اغيره نص الحفلة بيبدل ملابسه".

فيما تسائل البعض من الذي يساعد محمد رمضان في اقناعه بأنه مغني ليخرج على الجمهور بهذا النوع من الحفلات المليئة بالاستعراض وما وصفوه بالصداع، كما اعتبره البعض انحدار للذوق العام والأخلاق وبالمستوى الفني، حيث علقت أحد المتابعين مطالبة بتوقف هذا النوع من الاستعراض ولأنه لا يعتبر فن قائلة:" كفانا عشوائيات وكفانا إنحدار بالمستوى الأخلاقي والذوق الفني".

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وهاجمه الكثيرون بسبب جانب من الاستعراض الذي يظهر فيه راقدا على سرير وتحيطه الفتيات معتبرين المشهد غير مهذب خاصة وأنه لأول مرة يقام تلك النوع من الحفلات على أرض السعودية، واصفين المشهد بانعدام الحياء.