تراند اليوم : فيفى عبده تخضع لجلسة تصوير جديدة بالابيض .. فيديو

نشرت الفنانة “فيفى عبده” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام” عدة فيديوهات أثناء جلسة التصوير لمجلة “فوج” العربية وظهرت الفنانة فى الفيديو بإطلالة كلاسيكية بفستان باللون الأبيض.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى: منورة يا ست الكل – ماشاء الله الفورير يجنن يافوفه – إنتى أجمل إنسانة – فوفا انتي أحلى بالمكياج الخفيف.

فيما سبق ونشرت الفنانة كواليس آخر جلسات تصويرها لنفس المجلة حيث أضافت الفنانة: “أنها تحب مشاركة جمهورها أول بأول”.

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ويذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي تم عرضه رمضان الماضي، بطولة: “حورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

وتناول المسلسل حياة “الغجر” بشكل جديد وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائي.