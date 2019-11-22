تراند اليوم : نفس الفستان .. الجمهور يقارن بين ريم مصطفى و هيدي كرم

تنوعت إطلالات الفنانات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وكان من اللافت للأنظار من بين الجمهور الفنانة ريم مصطفى والفنانة هيدي كرم اللتين ظهرتا بنفس الإطلالة والفستان.

وقارن عدد من محبي النجمتين بين إطلالتهما بسبب ظهورهما بنفس الفستان ونفس اللون مع اختلاف تسريحة الشعر.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: “اتنين ابطال” _ “اكييد ريييم” _ “الاتنين احلي من بعض” _ “ايه الحلاوه دي”.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء أمس الأربعاء، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

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والمهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).