تراند اليوم : شريف منير يتعرض لموقف محرج : أنا أصلا مابحبوش اللبان

تعرض الفنان شريف منير لموقف ساخر أثناء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41.

ونشر شريف منير صورة له من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق علي الصورة قائلا: “الله يسامحه إلي عزم عليا بلبانة.. أنا أصلا مابحبوش (اللبان)”.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء امس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.

ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.