شاهدوا.. ريهام سعيد تبكى و تُظهر معاناتها: “أنا بقيت بقايا بني آدم”

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - عبّرت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ عن معاناتها بسبب تركها عملها ومرورها بعدد من المشكلات مؤخرا، اذ انها نشرت مقطع فيديو على صفحتها الخاصة، اشارت فيه الى صعوبة تحملها هذه الأمور، وعلّقت عليه قائلة: “أكيد محبش تبقا نهايتي كده.. يعني بعد السنين دي كلها لو انت بتسيب شغلك المفروض بتتكرم في الآخر.. خصوصا لو مخلص وشاطر وضميرك صاحي أوي. أنا بعيش فترة مش لطيفة خالص.. مش عشان بعيد لكن عشان حاسة إني قدمت كتير أوي وعمري راح.. وإن اتحصر كل تاريخي اللي في 16 سنة في 3 حاجات: أزمة فتاة المول والعفاريت والتخان”.

واضافت: “أنا دلوقت بحارب عشان أعيش حياة طبيعية.. أنا بقيت بقايا بني آدم ومش مكسوفة إني بقول كده.. أنا بصحى كل يوم الفجر بقول لربنا ياخد لي حقي من كل حد ظلمني”.