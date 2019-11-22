الشارقة للفنون تنظم النسخة الثانية من معرض الكتاب الفني «نقطة لقاء»

* تركز نسخة هذا العام من المعرض على القصص المصورة ومجلات الكولاج، وتستضيف أكثر من 150 ناشراً مستقلاً، إلى جانب مجموعة من الفنانين الذين يقدمون مشاريعهم وإصداراتهم الفنية المتنوعة

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2019. النسخة الثانية من معرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء»، الذي يقام في بيت عبيد الشامسي في ساحة الفنون في الفترة بين 14 و16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

تركز نسخة هذا العام من المعرض على القصص المصورة ومجلات الكولاج، وتستضيف أكثر من 150 ناشرا مستقلاً، إلى جانب مجموعة من الفنانين الذين يقدمون مشاريعهم وإصداراتهم الفنية المتنوعة.

ويضم المعرض خمسة أقسام هي: التحريري، والمستقل، والإمارات العربية المتحدة، ومنشورات مؤسسة الشارقة للفنون، والمجلات، حيث يركز القسم التحريري على تقديم مواد مطبوعة من جميع أنحاء العالم، ويشارك فيه: معرض سنغافورة للكتاب الفني، توريموتو، شيمورينغا، معرض بازار للكتاب الفني، أرشيف يا هلا استوديو، المعرض الأفريقي للكتاب الفني، تجمع فاسل للفنانين، أشكال ألوان.

فيما يقدم القسم المستقل مطبوعات من دور مستقلة للنشر والتوزيع من جميع أنحاء العالم، ويشارك فيه: معهد أفريقيا، أومك، منشورات بلافت، إسلام علي، بريميير للكتاب، بوك ووركس، أكريك، توش فيش، أفترول، ليندرويت إيديشنز، منشوراتمعمول، فاليز، كوكب الرسامين، تارا للكتاب، كاف للكتاب، مجتمع الكتاب - ميديا باص، مجلة توكتوك، مطبوعات أغلى دوكلينغ، ذي فونامبوليست، فارسايد كوليكتيف،دارة الفن، لارس مولر للنشر، المتحف الفلسطيني، كولت إيديشنز،ترينالي الشارقة للعمارة.

أما قسم الإمارات العربية المتحدة فيقدم منشورات وكتالوجات ومجلات كولاج وغيرها من المواد المطبوعة من مؤسسات ومعارض من داخل الإمارات، ويشارك فيه: غاليري 1×1، متحف اللوفر أبوظبي، منشورات القاسمي، مركز مرايا للفنون-1971، مركز جميل للفنون، ميم غاليري، كربون 12. مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، دائرة الشارقة للثقافة، غاليري إيزابيل فان دين إيندي، متاحف الشارقة، غاليري غرين آرت، تشكيل، غاليري غري نويز، غاليري الخط الثالث، غلف فوتو بلس، غاليري 421، جمعية إشارة للفن.

ويعرض قسم منشورات مؤسسة الشارقة للفنون الكتالوجات، والدراسات، ومشاريع الفنانين، والكتيبات الإرشادية الصادرة عن المؤسسة.

إلى جانب المعرض، يمكن للزوار المشاركة في البرنامج المجاني لورش العمل التعليمية للصغار والكبار، وهي: ورشة «صنع مجلةشخصية»، ورشة «الرسم الحر»، ورشة «صنع المنشورات»،ورشة «كيف ترسم المانجو»، ورشة «رسوم توضيحية بالقلم والحبر». بالإضافة إلى عروض موسيقية حية تؤديها الفرق المحلية «أديغا» و«سوايس».

يقام المعرض في بيت عبيد الشامسي، وهو بيت تراثي بني في عام 1845، ويقع ضمن منطقة الشويهين الفنية مقابل ميناء الشارقة، وشهد الموقع عمليات ترميمية في التسعينيات، ثم أعيد ترميمه مؤخرًا في 2017. واحتضن بين جنباته الكثير من الاستوديوهات الفنية وأماكن العرض ومعارض مؤسسة الشارقة للفنون والدورات المتلاحقة لبينالي الشارقة.

يأتي معرض «نقطة لقاء» تتويجًا لجهود مؤسسة الشارقة للفنون في مجال النشر والتي بدأت منذ تأسيسها عام 2009. حيث نشرت مجموعة متنوعة من الكتب المتعلقة بالأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة، بما في ذلك كتب الفنانين، والكتالوجات والمجلدات الأكاديمية. كما دعمت المؤسسة الجهود البحثية التي يقوم بها الفنانون الزائرون والقيمون والباحثون، إضافة إلى إصدار الكتيبات والكتالوجات للبيناليات والمعارض، والتي يتم توفيرها للجمهور المحلي والإقليمي والدولي من المهتمين بالفن المعاصر والنشر.

عن مؤسسة الشارقة للفنون

تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفًا واسعًا من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية. وتضم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس»، وبرنامج «الفنان المقيم»، و«البرنامج التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.