تراند اليوم : زكريات كريم فهمي في مدرسة البنات أيام الطفولة -صورة

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره من خلال نشر صورة أثناء الطفولة وهو في المدرسة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق فهمي: “الصورة تحسسك انى كنت في مدرسة بنات بس”، ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعية عبر انستجرام .

ويواصل كريم فهمى حاليا تصوير أحدث أفلامه “ديدو”، الذى لم يكشف تفاصيله بعد، ولكنه من المنتظر ان يظهر فيه بشكل جديد حيث يتضمن العديد من مشاهد الأكشن، والمقرر عرضه خلال رأس السنة.

الفيلم بطولة وتأليف كريم فهمي، إلى جانب حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ريم مصطفي، وإخراج عمرو صلاح.

يذكر ان أخر أعمال كريم فهمى فى مجال الدراما التليفزيونية هو مسلسل “الحساب يجمع ” ، والذى قامت ببطولته الفنانة يسرا .