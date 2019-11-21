- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 11:52 مساءً - تجاوبت الفنانة المصرية بشرى مع حملة سخرية منها بدات بنشر صورة لها من حفل زفافها ظهرت فيها حزينة رغم أن عمرو دياب يغني لها والنجم احمد حلمي يقوم بدور عازف الإيقاع على الطبلة، وقامت بشرى بنشر صورة لها وهي تضحك من نفس الحفل لتؤكد أنها مظلومة.
الصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق موحد يقول: عمرو دياب بيغنيلها، وأحمد حلمي بيطبلها، وهي النكد في دمها، وقامت بشرى بإعادة نشر الصورتين عبر حسابها بموقع تويتر وعلقت قائلة: ردا على سف الأمس…..انشر لكم الحقيقة كاملة اهو مش نكدية ولا حاجة و بتضحك و بصوت محمد رشدى بغني للسادة السفافين و اقولهم “ظلموا البنية يا عينى و كل الحكاية عيووووون بهية”
وأوضحت لاحقا أن سبب نظرة الحزن في الصورة المنتشرة، إنها عانت من الهبوط بعد مجهود الرقص في حفل زفافها وكانت تنتظر افتتاح البوفيه بأسرع وقت، وقالت: كنت مهبطة وضغطي واطي وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه وأبدت دهشتها من انتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم مضي 9 سنوات على حفل الزفاف الذي أقيم في العام 2010.
وسألها أحد الصدقاء عن سبب انتشار صورتها مع عمرو دياب وأحمد حلمي وهي حزينة فردت قائلة: والله ما عارفة ..انا لقيت التليفون بتاعى اتملى رسايل من اصحابى باعتين الكوميكس على الصورة دى … كما صحح لها متابع معلومة عن أغنية “عيون بهية” مؤكدا إنها للمطرب محمد العزبي وليس محمد رشدي وردت بشرى: ما انا عايزة اغنية العزبى بصوت رشدى…عشان حركة ايد رشدى الشهيرة وهو بيغنى.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى ترد على اتهامها بالنكد يوم زفافها بصورة مع عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.