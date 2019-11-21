نجم “باب الحارة” يثير الجدل بلقطات رومنسية برفقة شابة مجهولة

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 11:52 مساءً - بعدد من الصور التي نشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيها برفقة شابة مجهولة، إذ حرص على إخفاء وجهها وعدم الكشف عن أي معلومات عنها او طبيعة علاقتهما، أثار الممثل السوري ​مصطفى الخاني​ نجم مسلسل ” ​باب الحارة​ ” الجدل حول هذا الموضوع.

وتظهر هذه الصور مجموعة من اللقطات الرومنسية التي تجمعهما، إضافة إلى قضائهما الوقت معاً في أكثر من مكان، يُعتقد أن إحداها في جبال الألب، الأمر الذي دفع بالبعض إلى التساؤل إن كان الخاني قد تزوج سراً وهو المعروف عنه أنه لا يحب الحديث في حياته الخاصة.

يذكر أن مصطفى الخاني منفصل عن زوجته يارا بشار الجعفري منذ ثلاث سنوات؛ إذ تزوجا لمدة عامين فقط، وبعدها خرجت خلافاتهما إلى العلن، ووصلت إلى القضاء، حتى قالت وسائل إعلام وقتها أنه تم حبس الخاني في السجن نتيجة شكوى رفعها والد زوجته الدبلوماسي بشار الجعفري بتهمة التشهير والذم والقدح.