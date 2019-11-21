ميريام كلينك: “شي تسونامي نرتاح من البشر”

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 11:52 مساءً - أثارت عارضة الأزياء ميريام كلينك الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشور شاركتهم إياه على طريقة الـ “ستوري” عبر انستغرام. وقالت كلينك: “شي تسونامي نرتاح من البشر”.

من المعروف أن كلينك دائما تنشر على صفحاتها الرسمية أمورا تثير الجدل بين المتابعين.

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