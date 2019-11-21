شاهد تركي آل الشيخ: “لا أحد يجي معرض الرياض للسيارات لين أخلص”!

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 11:52 مساءً - نشر المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه ، مقطع فيديو ، مازح خلاله المهتمين بمعرض الرياض للسيارات ، قائلاً لهم : ” لا أحد يجي” .

وأشار آل الشيخ في الفيديو الذي وثقه من داخل سيارة ، أنه عائد من المعرض قائلاً : ” توي راجع من معرض الرياض للسيارات ، لا أحد يجي ، معرض مهوب حلو أبداً .. مرة سيء ” . وأضاف آل الشيخ : ” خلوني بس لين أخلص مزادات للسيارات ، وأخلص القطع اللي أنا منشن عليها وبعدين تعالوا” .

جدير بالذكر ، أن فعاليات معرض الرياض للسيارات تبدأ اليوم وتمتد لـ 6 أيام .