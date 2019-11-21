"القاهرة.. أحبك" معرض لأماكن تصوير الأفلام الكلاسيكية

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هشام لاشينالجمعة 2019/11/22 01:24 ص بتوقيت أبوظبي
لقطة من إفتتاح المعرض
افتتح المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي المعرض الافتراضي "القاهرة.. أحبك" بسينما الهناجر، الذي يسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد واحدة من أقدم أماكن صناعة السينما في العالم.
والمعرض الذي تنظمه نانسي علي، يتيح للجمهور فرصة الذهاب في جولة لزيارة القاهرة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهدي الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.
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