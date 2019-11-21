"سيدة البحر" للسعودية شهد الأمين بالقاهرة السينمائي

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هشام لاشينالجمعة 2019/11/22 01:24 ص بتوقيت أبوظبي
لقطة من فيلم "سيدة البحر"
يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، في السادسة والنصف من مساء الجمعة، للفيلم العربي "سيدة البحر"، للمخرجة السعودية شهد أمين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
والفيلم الفائز بـالتانيت البرونزي خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بأيام قرطاج السينمائية الماضي، يستعرض حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.
حصل الفيلم أيضا في عرضه العالمي الأول على جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعا ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة خلال فعاليات النسخة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
والفيلم الذي صورت جميع أحداثه بسلطنة عمان، من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد الأمين، ومن إنتاج شركة "إيمج نيشن أبوظبي" بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري، وبطولة بسيمة حجار ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي.
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