محمد رمضان يدخل حفلته بالرياض بـ"السيارة والرشاش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بطريقة مختلفة وغير تقليدية دخل النجم المصري محمد رمضان المسرح لإحياء حفل بالرياض ضمن موسم الرياض للترفيه، إذ دخل رمضان ساحة المسرح بسيارة وعندما هبط منها حمل سلاحاً آليا "رشاش" وأطلق الرصاص على خصومه في أداء تمثيلي قابله الجمهور الغفير بالتصفيق والإعجاب.
وبدأ رمضان وصلته الغنائية الأولى بأغنية "مافيا"، قبل أن يتوجه بالشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على "موسم الرياض" الذي نجح في جمع الشمل العربي العظيم بحسب قوله، وأدى محمد رمضان عددا من أغانيه مثل "زلزال والسلطان وفيرس" وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.
وموسم الرياض للترفيه أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من عام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.
وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون مترمربع.
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